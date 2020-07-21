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21.07.2020 - 01:15 | | AA

Dünyaca ünlü piyona sanatçısı İdil Biret Bodrum'da konser verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dünyaca ünlü piyona sanatçısı İdil Biret konser verdi.

Dünyaca ünlü piyona sanatçısı İdil Biret Bodrum'da konser verdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesinin ortaklaşa Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlediği "2. Muğla İdil Biret Müzik Festivali"nin ilk etkinliği gerçekleştirildi.

Teması Beethoven’ın 250’inci doğum yıl dönümü olan etkinlikte, piyanist İdil Biret ve Kemal Cem Yılmaz, Münif Akalın yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşliğinde sahne aldı.

Dünyaca ünlü piyona sanatçısı İdil Biret Bodrumda konser verdi

Halka açık konserde, Beethoven’ın 1'inci ve 5'inci piyano konçertosu seslendirildi.

Etkinliği izleyenler arasında CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da yer aldı.

Başkan Gürün, konserin sonunda sanatçılara ve izleyenlere teşekkür etti.

Festivalde 23 Temmuz'da İdil Biret, Can Okan ve Buğra Yüksel sahne alacak. Beethoven’ın 2, 3 ve 4'üncü piyano konçertosu seslendirilecek.

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