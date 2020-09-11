Dünyanın en pahalı parası satışta

Smithsonian Magazine’de yer alan habere göre, müzayede evinin başkanı Laura Sperber’in ‘madeni paraların kutsal kasesi’ olarak nitelendirdiği paranın en az 10 milyon dolara alıcı bulacağı tahmin ediliyor. 2013’teki satışta Las Vegas’ta yaşayan Bruce Morelan, madeni parayı 10 milyon 16 bin 875 dolara satın almıştı. Bu tutar o zamandan beri bir madeni para için ödenen en yüksek rakam olarak biliniyor. ABD hazinesinden çıkan 1758 gümüş dolar arasında yer alan para, üzerindeki açık saçlı figürden dolayı “Flowing Hair” ismiyle biliniyor. Günümüze sadece 300 örneği kalan bu dolar, 8 Ekim’de gerçekleşecek müzayedede, 1794-1804 yılları arasında çıkmış 15 ayrı gümüş dolarla birlikte açık artırmada olacak.