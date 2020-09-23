MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Dünyanın en zengin adamının hikayesi
ABONE OL
23.09.2020 - 14:01 |

Dünyanın en zengin adamının hikayesi

1869'da İstanbul'un Üsküdar semtinde doğan Kalust Gülbenkyan, 86 yaşında öldüğünde dün-yanın en zengin adamıydı. Ortadoğu petrolündeki kişisel payı nedeniyle “Bay Yüzde Beş” olarak nam salmıştı. Kartellerle gizemli çıkar ilişkilerini gizli tutarak petrol baronlarını ve hükümetleri tarafsızlığına ikna eden Gülbenkyan, yarım yüzyıl boyunca üst düzey petrol anlaşmalarına simsarlık yaparak büyük bir servet elde etmişti.

Dünyanın en zengin adamının hikayesi

Kalust Gülbenkyan’ın özel hayatı da en az iş hayatı kadar çetrefilliydi. En yüksek ahlaki değerlerde ısrar ederken eşinin cazibesini kendi çıkarı için kullanmaktan çekinmezdi. Gençliğinde aktrisler ve revü kızlarına eşlik ettiği lüks bir hayat sürdü, ilerleyen yaşlarında da birçok kadınla birlikte oldu. Bu esnada Stalin’in ona Hermitage Müzesi’nden sattığı Rembrandt’ları da içeren muhteşem bir sanat koleksiyonu oluşturdu. Gülbenkyan’ın adı bugün de servetini ve müthiş sanat koleksiyonunu bağışladığı Lizbon’daki Gülbenkyan Vakfı’yla anılıyor. 

Gülbenkyan Vakfı arşivlerine ilk defa tam erişim sağlanarak yazılan Bay Yüzde Beş, modern petrol sanayisini şekillendiren Kalust Gülbenkyan'ın karmaşık ve çok yönlü yaşamının heyecan verici hikâyesini gün yüzüne çıkarıyor.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

23 yaşındaki genç 17 gündür kayıp!

23 yaşındaki genç 17 gündür kayıp!

Asgari ücretliye güzel haber! Maaşlara yansıyacak

Asgari ücretliye güzel haber! Maaşlara yansıyacak

Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

Liseler ve ortaokullar ne zaman açılacak 2020? Son dakika okullar ne zaman açılıyor?

Liseler ve ortaokullar ne zaman açılacak 2020? Son dakika okullar ne zaman açılıyor?

Sıradaki Haber