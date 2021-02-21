Dylan’dan aldığı ilhamla yazdı

Sönmez, 2016’da bir müzisyen, bir oyuncu, bir haberci ve bir yazarın Duygu Asena’nın otobiyografik romanı “Kadının Adı Yok”un kadın kahramanına ses verdiği “Kahramanlar Hep Erkek”i sahneye koymuştu. Sönmez bu kez Bob Dylan‘ın cover bir şarkısından aldığı ilhamla “Mary’e Bir Mesaj Götür“ü yazdı. Tiyatro oyununun seslendirmesi Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle oyunu yazması için yazarı teşvik eden Cengiz Temel‘in kurucusu olduğu Toy İstanbul adına gerçekleşti.



Dilek Tora‘nın yapımcılığını üstlendiği oyunu Başak Kıvılcım Ertanoğlu yönetti. Dilek Tora, Cansu Diktaş, Sezgi Deniz, Duygu Pelit, Oğuz Evren, Burak Uyanık, Kerem Pilavcı, Özlem Zeynep Dinsel ve Başak Kıvılcım Ertanoğlu da oyunu seslendirdiler.