Dylan’dan sekiz yıl sonra şarkı

78 yaşındaki sanatçının seslendirdiği “Murder Most Foul” adını taşıyan şarkı, 22 Kasım 1963’te Başkan John F. Kennedy’nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından ABD siyasetindeki kötüye gidişi konu alıyor. “Kurbanlık koyun gibi katliama gitti/ Hâlâ arabadayken beynini patlattılar/ Gün ışığında onu bir köpek gibi vurdular” sözlerini içeren şarkıda, Dylan’a piyano ve yaylı enstrümanlar eşlik ediyor. Dylan, yaşanan siyasal bunalımların atlatılmasına pop müziğin yükselişinin yardımcı olduğuna ve The Beatles, The Eagles, Stevie Nicks gibi isimlerin ve 1969 yılında düzenlenen Woodstock Festivali’nin buna katı sağladığına dikkat çekiyor.