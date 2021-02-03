E-kitap satışı yüzde 12.6 arttı

Publishers Weekly’de yer alan habere göre bu rakam 2004’te kurulduğundan beri BookScan tarafından tek bir yılda kaydedilen en yüksek satış birimi olarak açıklandı. NPD Books’un yönetici direktörü Kristen McLean, geçen hafta düzenlenen dijital basın toplantısında bu rakamın hem basılı hem de dijital kitapların güçlü satışlarından kaynaklandığını söyledi. Araştırmaya göre basılı kitapların satışları, 2019’a göre yüzde 8.2, e-kitap ise 2019 yılına göre yüzde 12.6 arttı. McLean, e-kitap satışlarındaki gelişmeyi pandemi sebebiyle kitapçıların kapanmasına ve insanların çevrimiçi alışveriş sitelerinden hemen bulmalarına bağlayarak dijital satışların 2021’de de başarılı olmaya devam edeceğini belirtti.

Yemek ve seyahat...

Yıl boyunca kitap satışlarının dalgalı bir şekilde gerçekleştiğini belirten McLean, geçen yıl ilkbaharda okulların kapatılmasının ardından gençlere yönelik kurgusal olmayan kitapların satışında büyük artış olduğunu açıkladı. Politik kitapların da sonbaharın başlarında satış başarısı yakaladığına dikkat çeken McLean, “2021 yılında en iyi performansı gösterecek kategoriler arasında yemek ve seyahat kitapları olduğunu tahmin ediyoruz. Genel olarak satışlara gelirsek 2021’de birim satışlarının geçen yılın en üst seviyesine çıkması zor olacak” dedi.