Eczacıbaşı’ndan İKSV’ye 35 milyon TL

Pandeminin İKSV’nin gelir-gider dengesindeki olumsuz etkisi nedeniyle vakıf geçen yılı 10 milyon TL’ye yakın bir zararla tamamladı. İKSV’nin kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu, bu gelişmeler doğrultusunda İKSV’nin içinde bulunduğu finansal sıkıntının giderilmesi yolunda önemli bir adım atarak vakfa, gelecek 3 yıla yayılacak ek bir maddi destek verme kararı aldı. Eczacıbaşı Topluluğu, İKSV’ye toplam 35 milyon TL tutarında ek kaynak aktararak İKSV’nin mali yapısını güçlendirecek ve gelecek yıllarda vakfın kültür-sanata katkılarını sürdürebilmesine olanak sağlayacak. Eczacıbaşı Topluluğu’nun bu desteğiyle beraber, pandeminin İKSV bütçesine olumsuz etkileri silinirken, 2022’de 50. yılını kutlamaya hazırlanan vakfın sürdürülebilir ve güçlü bir finansal yapıya sahip olması da sağlanacak.