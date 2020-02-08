Şirket, “The Wonderful Wizard of Oz”, “Moby Dick” ve “Frankenstein”ın da aralarında bulunduğu klasik kitapların kapaklarında “kültürel çeşitlilik” adına farkındalık yaratmak için karakterlerin beyaz insanlar olmadığı illüstrasyonlar kullanmıştı. Ancak bu kitabın Afrika Kökenli Amerikalılarınların anıldığı ‘Siyah Tarih Ayı’nda çıkması bazı yazarların tepkisini çekti. Yazar Fredirick Joseph sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide “Bu edebiyatın kara yüzü” dedi. Yazarların birçoğu da şirketin ön kapaktaki karakterlerin rengini değiştirmek yerine siyahi yazarları tanıtmak için daha fazla uğraşması gerektiğini belirtti.