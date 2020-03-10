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10.03.2020 - 12:15 |

Efsane dizinin müzikali İstanbul'a geliyor

Bu yıl 25. yılını kutlayan, gösterildiği dönemde izlenme rekorları kıran efsane tv şovu Friends’den ilham alan parodi müzikali Friendsical, Piu Entertainment organizasyonuyla 7-12 Nisan tarihlerinde, toplam 8 gösteri için Uniq İstanbul’da!

Efsane dizinin müzikali İstanbul'a geliyor

2019 Edinburgh Festival Fringe'de ilk gösterimi yapılan müzikal, büyük beğeni ile karşılandı ve bu yılın başından itibaren yoğun bir turne kapsamında tüm dünyada izleyici ile buluşmaya başladı. 

Thomas Mitchells (Chandler) , Ally Retberg (Phoebe), Ewan Gillies (Ross), Alexandra Robinson (Rachel) Tanya Shields (Monica) ve Joshua Steel (Joey) karakterlerini oynadığı müzikalin yönetmenliğini de Miranda Larson üstleniyor.

1994 yılında ilk kez gösterilen dizi, 10 yıl boyunca ekranlarda izleyici ile buluştu ve bir çok insanın hayatında büyük etkiler bırakarak 10. sezonunda ekrana veda etti. Ross'un karısı onu başka bir kadın için terk ettiğinde, bir daha asla aşk bulamayacağından korkar. Ama sonra Rachel hayatına geri döner ... Ve olaylar gelişir...

Efsane dizinin müzikali İstanbula geliyor

 

 

 

 

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