Efsaneyi başlatan o kitap satıldı

İngiliz yazar J. K. Rowling’in yazdığı dünyadaki en çok satan serilerden olan Harry Potter’ın ilk kitabı ‘Felsefe Taşı’nın ilk 500 basımından biri, önceki gün İngiltere’nin başkenti Londra’da 118 bin sterline (934 bin TL) satıldı. Bunun, ‘Felsefe Taşı’nın satılan en pahalı 2’nci kitabı olduğu belirtildi. J. K. Rowling’in, Harry Potter serüveninin başlamasını sağlayan yayınevi çalışanı Bryony Evens için imzaladığı kitabın ilk sayfasında, yazarın el yazısıyla “Harry Potter’daki değeri gören ilk kişi olan Bryony’e teşekkürlerimle” ifadesi yer alıyor.

Reddetmişlerdi



Bryony Evens, 1996 yılında 12 yayınevi tarafından kitabı reddedilen J. K. Rowling’in “Harry Potter ve Felsefe Taşı” kitabının üç bölümünü, diğer taslak kitapların yer aldığı yığından seçip okumaya başladı. Üç bölümü çok beğenen Evens, o dönem ünlü olmayan Rowling’den kitabın tamamını istedi. Evens’in çalıştığı kurumdan ayrılana kadar kitabın basılması için büyük uğraş verdiği belirtiliyor. 1997 yılında ise ‘Harry Potter’ kitabı basıldı.





