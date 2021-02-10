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10.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Ejiofor ‘dünyaya düşen adam’ olacak

David Bowie’nin kariyerindeki ilk başrol deneyimi olan 1976 yapımı “The Man Who Fell to Earth”ün dizi uyarlaması 2019’dan bu yana gündemde.

Ejiofor ‘dünyaya düşen adam’ olacak

Dizinin başrolünde yer alacak isim açıklandı. “12 Years A Slave”deki performansıyla akıllara kazınan İngiliz aktör Chiwetel Ejiofor, “The Man Who Fell to Earth”ün dizi uyarlamasında başrolde. Yürütücü yapımcılar Alex Kurtzman ve Jenny Lumet, Ejiofor hakkında, “Chiwetel’in sahne, televizyon ve sinemada yaptığı işlerdeki cesareti ve kalitesi bu rolde ona güvenmemiz için gerekli taahhüdü sağladı. O bizim hayal edebildiğimiz ve edemediğimiz milyonlarca özelliğe sahip bir aktör” diyor.

 

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