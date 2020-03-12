12.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT
‘Elektronik müzik’te farklı tarzlar
Elektronik ve tekno müziğin dünyaca ünlü temsilcileri Timo Maas, Maksim Dark ve Volkan Gündüz elektronik müzik tutkunlarıyla buluşuyor.
14 Mart Cumartesi akşamı Module’de düzenlenecek ‘Red Bull Presents: Timo Maas, Maksim Dark (Live)’ etkinliği için biletler ise bugece.co’da olacak. Gecede elektronik müziğin farklı tarzları bir araya getirilecek.
Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.