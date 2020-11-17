Emek Tiyatrosu’nda dayanışma festivali

Dokuz yıldır Hasanpaşa’da yerleşik bir şekilde sahne alan Kadıköy Emek Tiyatrosu, çok seçenekli bilet alma sistemiyle elde edilen gişe gelirini dayanışmada yer alan ekiplerle paylaşacak. Ayrıca festival süresince pandemi koşullarında boş kalan koltuklar da destek bilet alımı ile satışa sunuluyor. Birçok sanatçının oyunlarıyla ve atölyeleriyle destek verdiği Dayanışma Festivali’nde pandemi koşullarına uygun olarak yapılacak ve gösterilere yalnızca 40 seyirci alınacak. Gösterilecek oyunlar arasında bu akşam sahnelenecek “Trom” ve 19 Kasım’da izleyicilerle buluşacak “Köpek Kalbi” de bulunuyor.