‘En az 20 eser sahte’

The Guardian’da yer alan habere göre Ruzhnikov, eserlerin en az 20’sinin sahte olduğunu ve 1993’ten beri St. Petersburg’daki ilk büyük Fabergé “Bu serginin kapatılmasını istiyorum” dedi ve “Bu utancın bitmesi gerek” sözleriyle tepkisini gösterdi. Fabergé araştırmacısı DeeAnn Hoff ise sergideki Çar Nicholas II tarafından 1904 yılında 10’uncu evlilik yıldönümlerinde İmparatoriçe Alexandra’ya hediye edilen “The Wedding Anniversary Egg”in ve Çar’ın portresinin sahte olduğunu belirtti. Hoff, yumurtanın üzerindeki bazı portrelerin 1904’ten sonra çekilmiş ve yakın zamanda renklendirilmiş fotoğraflar olduğunu söyledi. Çar’ın portresinin ise 1894’ten kalma modası geçmiş bir fotoğraftan çizildiğini söyledi. Hermitage Müzesi ve eserlerin sahibi koleksiyoncu Alexander Ivanov ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.