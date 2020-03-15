Endişeli zamanlarda umut sanatta

Hyperallergic’teki habere göre aralarında Lincoln Museum ve Rubin Museum’un da bulunduğu müzeler, #MuseumMomenttoofZen hashtagiyle insana huzur veren sanat eserlerini takipçileriyle paylaşıyor. Hyperallergic yazarı Sarah Rose Sharp yazısında “Umarım bu etkinliğe diğer kurumlar da katılır ve bu umut dolu paylaşımlar herkese ilham olur” diye belirtti.



