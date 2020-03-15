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15.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Endişeli zamanlarda umut sanatta

Amerika’daki bazı müzeler, insanların yaşanan stresli zamanlardan biraz olsa da uzaklaşması ve insanlara umudu hatırlatmak için önceki günlerde bir proje başlattı.

Endişeli zamanlarda umut sanatta

Hyperallergic’teki habere göre aralarında Lincoln Museum ve Rubin Museum’un da bulunduğu müzeler, #MuseumMomenttoofZen hashtagiyle insana huzur veren sanat eserlerini takipçileriyle paylaşıyor. Hyperallergic yazarı Sarah Rose Sharp yazısında “Umarım bu etkinliğe diğer kurumlar da katılır ve bu umut dolu paylaşımlar herkese ilham olur” diye belirtti.

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