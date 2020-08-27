Enerji ve sanat bir araya geliyor

UEDAŞ’ın 2013 yılında hayata geçirilen ve sektöründe ilk olma özelliği taşıyan “Şehrin Işıkları Uluslararası Fotoğraf Yarışması”, bu yıl da fotoğrafseverlerle buluşuyor.

Sanatın evrensel gücüyle gece ve ışığın birleştiği yarışmaya profesyonel, amatör ayrımı yapılmaksızın herkes katılabiliyor. Dünyanın her yerinden fotoğrafların kabul edildiği yarışmaya başvurular, 15 Ağustos - 30 Eylül tarihleri arasında www.uedas.com.tr/ sehrinisiklari internet adresi üzerinden yapılırken bir yarışmacı en fazla sekiz fotoğrafla yarışmaya katılabilecek. Hayatın her yerinde olan ışığın geceye yansımasını konu edinen Şehrin Işıkları, birbirinden güzel karelere ev sahipliği yapıyor.

Geçtiğimiz yıl 5 bin 345 fotoğraf alan yarışmada bu yıl şehrin ışığını en iyi yansıtan fotoğrafa akıllı telefon, ikinciye fotoğraf makinesi, üçüncüye drone ödül olarak verilecek. Jüri değerlendirmesinden geçerek seçilen en güzel 50 fotoğraf ise yıl boyunca Türkiye’nin çeşitli yerlerinde sanatseverlerle buluşturulacak.