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06.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Enerjik ve renkli’ Charles Dickens

Londra’da bulunan Charles Dickens Müzesi, Dickens’ın ölümünün 150’inci yılında yazarın fotoğraflarından birini renklendirerek önceki günlerde internet sitesi üzerinden yayınladı.

‘Enerjik ve renkli’ Charles Dickens

The Guardian’da yer alan habere göre müzenin paylaştığı bu fotoğraf, Dickens’ın “İki Şehrin Hikayesi” kitabını yayımladığı 1859 yılına ait. Ayrıca müze, karantina sürecinin bitmesinin ardından açılışını Dickens’ın resimlerinden oluşan bir sergiyle yapacağını da duyurdu. Sergi, portre ve natürmort fotoğrafçısı Oliver Cclyde tarafından renklendirilen sekiz fotoğraftan oluşacak. Müzenin küratörü Frankie Kubicki, bu projeyle insanları gerçek Dickens’a yaklaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Kubicki, yazarın yüzünün iyi bilinmesine rağmen yaşadığı dönemin teknolojisinden dolayı yüzünün çok sert çıktığını belirterek “Dickens böyle değildi. Büyük bir mizah anlayışı vardı ve tutkulu bir enerjiyle doluydu. Oldukça renkli ve cesur kıyafetler severdi. Ancak bu siyah beyaz fotoğraflarda bunların hepsi kayboldu. Renklendirme ise yazarın kişiliğinin bir kısmını geri getiriyor” dedi.

 

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