ENKA Sanat’tan kültür köprüsü

İstanbul’da bir araya gelecek 150’ye yakın genç sanatçı, kampın ardından 12-13 Şubat’ta ENKA Oditoryumu’nda birer konser verecek. ENKA Sanat, 2016 yılında Leipzig Operası’nın daveti ile Leipzig’de gerçekleştirilen projenin İstanbul ayağına bu kez ev sahibi olarak katkı sunacak. Barış İçin Müzik Orkestrası’nın, Leipzig Operası Çocuk Korosu ile verdiği ilk konseri de destekleyen ENKA Sanat, bu kez iki ekibi bir hafta boyunca İstanbul’da ağırlayacak. Bugün İstanbul’a gelecek olan Leipzig Operası Çocuk Korosu, Barış İçin Müzik Gençlik Orkestrası ve Korosu ile bir hafta boyunca çalıştaylar ve provalar gerçekleştirecek. Proje, 12-13 Şubat’ta ENKA Oditoryumu’nda verecekleri konserlerle tamamlanacak.