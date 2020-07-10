Enstrüman ustaları zor durumda

Dünya çapında keman yapım işçiliğiyle bilinen İtalya’nın Cremona şehrindeki keman yapım atölyeleri, pandeminin yarattığı ekonomik sebeplerden dolayı tehdit altında. BBC Art’ta yer alan habere göre Cremonalı keman yapım ustaları, salgın öncesinde de baskı altında olan bu endüstriyi canlandırmak için elinden geleni yapıyor. Ancak İtalya’nın uzun süreli karantinada kalmasından bu yana hiçbir turist şehre uğramamış olması keman ustalarını olumsuz yönde etkiliyor. Cremona’da mart ayında yeni bir atölye açmaya hazırlanan, salgından dolayı bu planını iptal eden Pablo Farias adlı keman ustası, “Bu şehirde keman yapımcısı olmak eşsiz bir deneyim. Tecrübeli meslektaşlarınızla fikir alışverişi yapma fırsatınız var ve rekabet sizi her geçen gün gelişmeye zorluyor. Ancak pazar artık doymuş durumda” diyor.













Cremonalı ustalar, burada yetişen ve sonra memleketlerine dönen ustalarla da rekabet etmek zorunda. Pazarın doygunluğu sebebiyle Cremona’da bu mesleği öğrenip usta olan birçok yabancı keman yapımcısı, kendi ülkelerine dönmeye ve orada ustalıklarını yerine getirmeye başlıyor. Bu da keman yapımı sanatını İtalya’daki Cremona, Fransa’daki Mirecourt ve Almanya’daki Mittenwald gibi tarihi merkezlerin ötesine geçiriyor.



Endüstriyel tehlikesi



Cremona’da yaşayan başka bir keman yapımcısı Stefano Trabucchi, Pekinli Gao Tong Tong’un kendi atölyesini açmak için ülkesine döndüğünü ve onun gibi pek çok kişi olduğunu vurguluyor. Trabucchi, “Gao Tong Tong çok iyi bir keman yapımcısı. Ancak Çin’de her yıl binlerce keman, yarı endüstriyel malzemeler kullanılarak üretiliyor. Bu kemanların düşük fiyatlarla satıldığı fabrikalar olduğunu biliyoruz. Bu tür üretimler özellikle Cremona endüstrisine zarar veriyor” dedi.



Fuarlara karantina engeli



Keman yapımcıları, 2020 yılının ilk yarısında Frankfurt ve Pekin’deki en önemli uluslarası fuarlardan ikisinin iptalinden sonra daha da etkilendiklerini belirtiyorlar. Bu fuarlarda, dünyanın dört bir yanındaki keman ustaları, yaptıklarını sergileyerek bazı keman satıcılarıyla olan ilişkilerini güçlendiriyordu. Keman yapımcısı Giorgio Grisales, “Bu tür etkinliklerin iptali bizim için bir sorun. Ekim ayında Şanghay’da gerçekleşecek bir önemli fuar daha olacak. Ancak İtalya’dan seyahat edenler sıkı karantina önlemlerine tabi tutulacak. Bu gerçekleşirse Cremonalı keman yapımcıları, rakiplerinin aksine fuara katılamayacak” diyor.