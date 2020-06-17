Erci E'den sürpriz düet

‘Tek Dünya’nın en büyük özelliği Xaiver Naidoo’nun Türkçe olarak söylemesi. Sözlerini Erci E. tarafından yazılan şarkının müzikal altyapısı Akana Müzik prödüksyon (Erci Ergün & Hakan Kirkpinar) elinden çıktı. İki sanatçı bu şarkıyı tanıştıkları 2016 yılında Almanya’nın Mannheim şehrinde kayıt ettiler.

Xavier Naidoo tarz olarak dünya durumunu dert edinen, şarkı sözlerinde her zaman felsefi, bilim ve duygusal büyük doğruları ön planda tutan yüksek duyarlılığa sahip bir sanatçı. Genç sanatçı bu şarkı da Erci E. ile birlikte dünya meselelerine dikkat çekiyor.

Xavier Naidoo yarı Alman yarı Güney Afrika kökenli. Başarılı şarkıcı Naidoo 1998 yılında başlayan kariyerinden bugüne dek çok büyük başarılara imza attı. Xavier Naidoo Türkiye‘yi gezdikten sonra ülkemizin lisanına ve kültürüne merak sarıp, ilk defa Erci E. ile Türkce sözlü bir şarkı seslendirdi.