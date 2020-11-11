Erol Akyavaş’ın ‘ansiklopedisi’

Galeri Nev, Galerist ile iş birliği içinde Frieze New York’ta sunmak üzere hazırladığı Erol Akayavaş seçkisini Türkiye’de gösteriyor. Galeri Nev, uluslararası fuarların dijital odalarda kurulduğu yeni dünya düzeninde, aile arşivinden seçilen üç boyutlu ve çok katmanlı eserlerin, yalnızca görülmesini değil, “duyulmasını” da amaçlıyor. Erol Akyavaş’ın ressam, mimar, kolaj ustası ve bir fotoğraf sanatçısı olma özelliklerini bir arada barındıran eserler, randevu ile “tecrübe edilmek” üzere Galeri Nev’e yerleşiyor.

Efsaneler, kahramanlar

1967-1975 yılları arasında hayata geçirilen eserler, ziyaretçilere Akyavaş’ın yaratım sürecinin ve düşünce dizgisinin köklerini keşfetmenin yollarını açıyor. Sergi, adını bu dizi tamamlandıktan yıllar sonra, sanatçının Galeri Nev’in kurucularından Ali Artun’a gönderdiği 1986 tarihli bir mektuptan alıyor. Akyavaş, mektupta “olmayan bilgiler ansiklopedisi”nden söz ediyor. Devamı gelmeyen bu esrarengiz not, Akyavaş’ın eserlerindeki kalın surlarla çevrili bilinmeyen kentleri, onları fetheden isimsiz askerleri, fethedilen taçsız kraliçeleri, kraliçeleri koruyan minyatürden atlara binmiş kahramanları çağrıştırıyor. Eserlerle karşı karşıya olmak izleyenleri, sanatçının kendi dünyasının ülkelerine, bu ülkelerin onun dilinde anlatılan efsanelerine kulak vermeye davet ediyor.

Erol Akyavaş’ın her birinin çerçevesini de bizzat tasarladığı ve ürettiği, sanat tarihinde kutsal ikonalardan, Duchamp’a ve Cornell’e pek çok referansı olan, hayaller ve hayaletler ile dolu eserleri 5 Aralık tarihine dek izlenebilecek.