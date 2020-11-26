Ertuğ’un dev ölçekli fotoğrafları ABD’de

Bruce Silverstein Gallery sosyal medya hesabından Ahmet Ertuğ’un fotoğrafları ile yaptığı paylaşımda, yeni ‘online görüntüleme odası’nda fotoğrafçı, mimar ve yayıncı kimlikleriyle tanınan çok yönlü sanatçı Ahmet Ertuğ’un işlerini koleksiyonerlerle buluşturacağını duyurdu. Seçki, sanatçının 1978 yılından bugüne dek sanat hayatından seçilen 27 renkli fotoğrafını bir araya getiriyor.



Ahmet Ertuğ’un ABD’deki ilk kişisel sergisi olma özelliği taşıyan sergiyi “Ahmet Ertuğ Photographs 1978-2020”yi duyururken “İstanbul’daki Ayasofya’dan Vatikan’daki San Pietro Bazilikası’na Ertuğ, Romalı mimar Vitruvius’un tanımladığı üç mimari kurala uyan -dayanıklılık, kullanışlılık ve güzellik- ünlü mimari örneklerini araştırdı.



‘Mahrem’ detaylar

Büyük format fotoğraf makineleri kullanarak, uzun pozlama tekniğiyle ve teknik eğitim almış bir mimar gözüyle yapan sanatçı, objelerinin hem devasa ölçeklerini hem de ‘mahrem’ detaylarını yakalıyor” cümlelerine yer verdi. Her görselde var olan, sanatçının Osmanlı ve Bizans köklerine dayandırdığı, eski dünya estetiğini yansıtan zengin tonlara dikkat çekti.

Bruce Silverstein Gallery, paylaşımında Ahmet Ertuğ’un işlerinin başarısını ise “İzleyiciyi o an afallatarak başka bir zaman ve mekâna taşıması” şeklinde tarif etti. Galerinin Instagram sayfasında yer verdiği, online görüntüleme odasındaki Ahmet Ertuğ fotoğrafları arasında 2009’da çektiği Versay Sarayı’ndan, 1998 yılında çektiği Selimiye Camii’nden, 1978’de Topkapı Sarayı’ndan, 2020’de New York’taki Eldridge Sokağı Sinagogu’ndan, 2014’te Ayasofya’nın tavanındaki ayrıntılardan bölümler sanatseverlerin karşısına çıkıyor.



‘Dream House’ ile çıktı



Bruce Silverstein Gallery, 28-30 Ekim’de Art Basel‘ın online görüntüleme odası “OVR:20C“de koleksiyonerlerin karşısına “Dream House” ile çıkmış, Louise Nevelson’ın “Dream House Wall II”sunu temel alarak hayata geçen dijital sunumda, farklı disiplinlerden sanatçıların işleri tüm dünyadan sanatseverlere buluşmuştu.



Seçkide işleri yer alan sanatçılar arasında ise Ahmet Ertuğ, Lynn Chadwick, M.C. Escher,William Hawkins, André Kertész, Alfred, Leslie, Martin Ramirez, Cindy Sherman, Frederick Sommer, Joel-Peter Witkin ve Francesca Woodman yer almıştı.