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02.09.2020 - 12:33 | | AA

"Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali" heyecanı başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle 19-23 Ekim'de düzenlenecek "Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali" başvurularının başladığı bildirildi.

"Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali" heyecanı başlıyor

Sinema Genel Müdürlüğü, Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Kudaka, Medeniyet Sanat ve Turizm Derneği, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği'nin destekleriyle bu yıl ikincisi düzenlenen festival, 5 gün sürecek.

Türkiye’den ve dünyadan kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerinde yer alacağı filmlerin yarışacağı festivalde, ayrıca sinema üzerine söyleşi, paneller ve konserler de yer alacak.

Çok sayıda ünlü oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcının Erzincanlılarla bir araya gelerek deneyimlerini aktaracağı festival, 19-23 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Son başvuruların 4 Ekim'de alınacağı festivalde, 24 kısa film seçilecek, 8 finalist eser sahibi ağırlanacak ve 16 özel gösterim yapılacak.

Birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin 500 lira ve üçüncüye 5 bin liralık para ödülünün verileceği festivalle ilgili detaylı bilgiye ve başvuru formuna, "http://www.erzincanfilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilecek.

 

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