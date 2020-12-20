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20.12.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Eski polis karakolu müzeye dönüşüyor

İngiltere’de polis karakolu ve mahkemeden müzeye dönüştürülen Bow Street Polis Müzesi önümüzdeki yıl ziyaretçileriyle buluşacak.

Eski polis karakolu müzeye dönüşüyor

The Guardian’da yer alan habere göre polis karakolunda Slyvia Pankhurst ve Oscar Wilde gibi pek çok ünlü isim göz altında kalmıştı. Karakol, sarhoş olup toplumun huzurunu bozan kişilerin tutulduğu nezarethanesiyle de ünlüydü. Müze müdürü Vicki Pipe, projenin pandemi sebebiyle etlenediğini belirtti. Pipe’a göre müze, eskiden burada çalışan memurlarla ziyaretçileri bir araya getirecek. Memurlar, hücrelerde oturarak karakolun tarihini ve orada yaşanan olayları anlatacak. Sergide, mahkemenin orijinal iskelesi ve Londra’nın ilk profesyonel polis gücü Bow Street Runners tarafından kullanılan eski ekipmanlar da sergilenecek. Müzenin 2021 yılında açılması planlanıyor.

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