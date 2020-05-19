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19.05.2020 - 15:59 |

Eskitilmiş Yaz’ın beklenen albümü “Kıyılara” yayında

Geçtiğimiz aylarda yayımlanan teklileri “Uyursam Geçer mi?”, “Mecburum” ve “Birlikte Bağıralım” ile dinleyicilerinden tam not alan grup, ikinci albümleri “Kıyılara” ile yeni şarkılarını sevenlerinin beğenisine sunuyor.

Eskitilmiş Yaz’ın beklenen albümü “Kıyılara” yayında

Vokalde Sava Savaş, gitarlarda Barış Can Uç, Abdullah Uyumaz, bas gitarda Durukan Çoban ve davulda Alper Akdoğan’dan oluşan grup, yeni albümleri “Kıyılara” ile eşikleri aşıp karşı kıyılara geçebilmenin arayışı içerisine giriyorlar. Kayıtları CSM Studio’da yapılan albümün mix ve mastering’i İsmail Okan Özen’e ait.

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