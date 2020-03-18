18.03.2020 - 16:41 |
Eurovision iptal edildi
Eurovision Şarkı Yarışması corona virüs nedeniyle iptal edildi. Bir süredir başta Avrupa olmak üzere tüm dünyayı etkileyen corona virüs dünya çapındaki etkinliklerin iptal edilmesine neden oluyor. Bunlardan bir de bu yıl Hollanda'da gerçekleştirilecek Eurovision oldu.
Eurovision'a corona virüs iptali geldi. EBU tarafından her yıl Mayıs ayında gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışması bu yıl düzenlenemeyecek. Bu sene 12 Mayıs ve 16 Mayıs tarihlerinde Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenmesi için hazırlıkları yapılan Eurovision tamamen iptal edildi.
Eurovision'un bu sene düzenlenip düzenlenmeyeceği ise açıklanmadı.