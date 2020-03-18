Eurovision iptal edildi

Eurovision'a corona virüs iptali geldi. EBU tarafından her yıl Mayıs ayında gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışması bu yıl düzenlenemeyecek. Bu sene 12 Mayıs ve 16 Mayıs tarihlerinde Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenmesi için hazırlıkları yapılan Eurovision tamamen iptal edildi.

Eurovision'un bu sene düzenlenip düzenlenmeyeceği ise açıklanmadı.



