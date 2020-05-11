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11.05.2020 - 07:00 |

‘Evde Kal’ı tuvale taşıdı

Ressam Ebubekir Aydın, Kovid-19 mücadele için başlatılan “Evde Kal” çağrısıyla değişen yaşamlardan kesitleri tuvaline aktardı.

‘Evde Kal’ı tuvale taşıdı

Tüm dünyayı etkisi altına alarak insanlığı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı bir sanatçı olarak kayıtsız kalınamayacağını söyleyen Aydın, “Evde kal çağrılarına büyük özveriyle ayak  uyduran Türk halkının yaşam alanlarını ve bu alanlarda geçirdiği zamanı tuvale  yansıtarak ölümsüzleştirmek istedik. Bu seri çalışmalar, sosyal mesafenin olmadığı, hemen yanı başımızda yaşananı görüp tepki vermediğimiz duyguları yansıtıyor. Hayatın içinde zaten var olan, herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği kısa  ama etkili anın tuvallerdeki iz düşümüdür” dedi.

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