‘Evde Kal’ı tuvale taşıdı

Tüm dünyayı etkisi altına alarak insanlığı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı bir sanatçı olarak kayıtsız kalınamayacağını söyleyen Aydın, “Evde kal çağrılarına büyük özveriyle ayak uyduran Türk halkının yaşam alanlarını ve bu alanlarda geçirdiği zamanı tuvale yansıtarak ölümsüzleştirmek istedik. Bu seri çalışmalar, sosyal mesafenin olmadığı, hemen yanı başımızda yaşananı görüp tepki vermediğimiz duyguları yansıtıyor. Hayatın içinde zaten var olan, herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği kısa ama etkili anın tuvallerdeki iz düşümüdür” dedi.