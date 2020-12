Ezgi Kosa'dan yeni şarkı

Elektronik pop ağırlıklı parçanın söz ve müziği Ezgi Kosa’ya ait olurken düzenlemesini ise başarılı DJ ve prodüksiyon çalışmalarında adından söz ettirmeye başlayan Batuhan Kocaoğlu üstlendi.

2020 yılında "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi için "Hayat Kavgası" şarkısı ile dikkatleri çeken Ezgi Kosa, Okan Bayülgen'in hazırlayıp sunduğu “Amerikano” adlı müzikalde sahne alıyor. Eğitimini Opera üzerine tamamlayan müzisyen, en son “Tuncer Tunceli Blues Band” ile birlikte Dada Salon Kabarett’de sahne aldı. Kasım ayında sözlerini yazdığı ve seslendirdiği "Give It To Me" adlı şarkısı ise Hollandalı şirket Spinnin' Records' tan yayınlandı.

Bir Varmış Bir Yokmuş; bir an’da “Ay” doğmuş. Işığını görünce Güneş’e tutulmuş… Aşk bir döngüye, döngü bir girdaba dönüşmüş… Ve asla kavuşamamışlar. Kendi yollarında, kendi çizgilerinde devam etmişler. Birbirlerine yaklaştıkça Ay kavrulmuş, Güneş üşümüş. Hepsi bu. “Ay” şarkısında da masalda olduğu gibi; aşka tutuşan ama kavuşamayıp da kendi yollarına devam eden insanlar anlatılıyor. Hatıra geldikçe kalpleri aşktan kavrulan ve asla buluşamayıp kendi hayatlarında ilerleyen kalpler konu alınıyor. Müzikseverler, Wonder Wheel Live etiketiyle yayınlanan “Ay” şarkısıyla aşkın sonsuz döngüsünden çıkamayacaklar ama aşık olmaya bir daha tutulacaklar.