27.08.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul
Fatih tablosu İstanbul’da
Londra’daki açık artırmada 6.5 milyon liraya İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan Fatih Sultan Mehmet portresi, dün Saraçhane’deki belediye binasına getirildi.
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul
Portre ilk etapta, İBB’nin Saraçhane’deki yerleşkesinin giriş katındaki özel bir depo alanında dinlendirilecek. Ardından uzmanların belirleyeceği bir yol haritasıyla müzedeki yerine konulacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Tablo yuvasına döndü. Bizim için çok gurur verici” dedi.