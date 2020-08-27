Fatih tablosu İstanbul’da

Portre ilk etapta, İBB’nin Saraçhane’deki yerleşkesinin giriş katındaki özel bir depo alanında dinlendirilecek. Ardından uzmanların belirleyeceği bir yol haritasıyla müzedeki yerine konulacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Tablo yuvasına döndü. Bizim için çok gurur verici” dedi.