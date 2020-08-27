MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Fatih tablosu İstanbul’da
ABONE OL
27.08.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Fatih tablosu İstanbul’da

Londra’daki açık artırmada 6.5 milyon liraya İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan Fatih Sultan Mehmet portresi, dün Saraçhane’deki belediye binasına getirildi.

Fatih tablosu İstanbul’da
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Portre ilk etapta, İBB’nin Saraçhane’deki yerleşkesinin giriş katındaki özel bir depo alanında dinlendirilecek. Ardından uzmanların belirleyeceği bir yol haritasıyla müzedeki yerine konulacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Tablo yuvasına döndü. Bizim için çok gurur verici” dedi.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Saldırganla ailece yüzleştik’

‘Saldırganla ailece yüzleştik’

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

Limanda tarihi kokain operasyonu

Limanda tarihi kokain operasyonu

Sıradaki Haber