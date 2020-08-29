Fatih’in portresi basına tanıtıldı

Burada bir gün dinlendirilen tablo, dün İBB Saraçhane Başkanlık binasında özel olarak hazırlanan salonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kamuoyuna tanıtıldı. Heyecanlı olduğunu belirten İmamoğlu, “Her ne kadar hafif bir tablo olsa da açıkçası, şu anda yükü çok ağır. Böylesi kıymetli bir tablonun Türkiye’mize kazandırılmasına vesile olduğum için gurur duyuyorum” dedi.



Tarihçilere davet



Tablonun güvenliği ve korunmasıyla ilgili her türlü tedbirin alındığını belirten İmamoğlu, “Fatih’in karşısındaki kişinin kim olduğuyla ilgili tarihçilerle bir görüşmeniz oldu mu?” sorusuna “Hem ulusal hem uluslararası düzeyde tarihçilere davetlerimiz olacak. Bu konuda makaleler ve araştırmalar talep edeceğiz. Umuyorum çok kıymetli verilerle bizi buluşturacaklar” yanıtını verdi.