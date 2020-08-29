MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Fatih’in portresi basına tanıtıldı
ABONE OL
29.08.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Fatih’in portresi basına tanıtıldı

Londra’daki açık artırmada 6.5 milyon liraya İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan İtalyan ressam Gentile Bellini’nin Fatih Sultan Mehmet portresi, üç gün önce gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Saraçhane’deki belediye binasına getirilmişti.

Fatih’in portresi basına tanıtıldı
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Burada bir gün dinlendirilen tablo, dün İBB Saraçhane Başkanlık binasında özel olarak hazırlanan salonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kamuoyuna tanıtıldı. Heyecanlı olduğunu belirten İmamoğlu, “Her ne kadar hafif bir tablo olsa da açıkçası, şu anda yükü çok ağır. Böylesi kıymetli bir tablonun Türkiye’mize kazandırılmasına vesile olduğum için gurur duyuyorum” dedi.

Tarihçilere davet

Tablonun güvenliği ve korunmasıyla ilgili her türlü tedbirin alındığını belirten İmamoğlu, “Fatih’in karşısındaki kişinin kim olduğuyla ilgili tarihçilerle bir görüşmeniz oldu mu?” sorusuna “Hem ulusal hem uluslararası düzeyde tarihçilere davetlerimiz olacak. Bu konuda makaleler ve araştırmalar talep edeceğiz. Umuyorum çok kıymetli verilerle bizi buluşturacaklar” yanıtını verdi.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Özge Sevinç’in sır ölümü için soruşturma

Özge Sevinç’in sır ölümü için soruşturma

Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

Rusya 59 yıl sonra ilk kez görüntüleri yayınladı

Rusya 59 yıl sonra ilk kez görüntüleri yayınladı

Altun: Kutlamalar devlet ciddiyetiyle yapılacak

Altun: Kutlamalar devlet ciddiyetiyle yapılacak

Sıradaki Haber