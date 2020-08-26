Fazıl Say'ın yeni kitabı okurla buluşuyor

Fazıl Say'ın, dördüncü kitabı olan “Suya Yazılan” ile ilgili şunları söylüyor; “Elli yaşımdayım artık. Yapmak istediklerimde yolun yarısındayım daha. Ne söylersek söyleyelim ne yaşarsak yaşayalım ne yazarsak yazalım, nafile bir imkânsızlıktan fazlası değildir anlattığımız. Suyun üzerine yazı yazmanın imkânsızlığı vardır her birinde. Ruhumuzda, aklımızda, kalbimizde sert rüzgârlar estiren tüm duygu ve düşünceler, bir gün ardında hiçbir iz bırakmadan silinip gidecek. Yolun yarısında bile olsak, suya yazılmış gibidir çoğu kez hayat.”

Fazıl Say’ın “Uçak Notları”, “Yalnızlık Kederi”, “Akılla Bir Konuşmam Oldu “adında üç kitabı daha bulunuyor. Romancı Yayınevi’nden çıkan Suya Yazılan’ın editörlüğü Senem Tekinkoca’ya ait, dizgi Ceyda Çakıcı Baş, kapak ise Toygun Özdemir imzası taşıyor.