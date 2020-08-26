Fazıl Say'ın yeni kitabı okurla buluşuyor
Dünyaca ünlü besteci ve piyanisti Fazıl Say’ın yeni kitabı “Suya Yazılan” 28 Ağustos tarihinde okuyucu ile buluşuyor. Romancı Yayınevi etiketiyle raflarda yerini alacak olan Suya Yazılan; Fazıl Say'ın müzikteki birikiminin yanı sıra anılarını, düşüncelerini, hayata dair tecrübelerini, kültür sanat hayatı üzerine fikirlerini, dünya görüşünü ve hayallerini tüm yalınlığı ile paylaştığı yazılardan oluşuyor.
Fazıl Say'ın, dördüncü kitabı olan “Suya Yazılan” ile ilgili şunları söylüyor; “Elli yaşımdayım artık. Yapmak istediklerimde yolun yarısındayım daha. Ne söylersek söyleyelim ne yaşarsak yaşayalım ne yazarsak yazalım, nafile bir imkânsızlıktan fazlası değildir anlattığımız. Suyun üzerine yazı yazmanın imkânsızlığı vardır her birinde. Ruhumuzda, aklımızda, kalbimizde sert rüzgârlar estiren tüm duygu ve düşünceler, bir gün ardında hiçbir iz bırakmadan silinip gidecek. Yolun yarısında bile olsak, suya yazılmış gibidir çoğu kez hayat.”
Fazıl Say’ın “Uçak Notları”, “Yalnızlık Kederi”, “Akılla Bir Konuşmam Oldu “adında üç kitabı daha bulunuyor. Romancı Yayınevi’nden çıkan Suya Yazılan’ın editörlüğü Senem Tekinkoca’ya ait, dizgi Ceyda Çakıcı Baş, kapak ise Toygun Özdemir imzası taşıyor.