"Filmlerdeki Berlin" izleyiciyle buluşuyor

Goethe-Institut Istanbul Müdürü Dr. Reimar Volker, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, “Çocukluğunun Berlin’de geçtiğini ve bu şehrin yakın tarihine dair birçok hatırası olduğunu, bu sebeple Sinema ve Şehir Hafızası Serisi’nin ilk etkinliğini Kültür AŞ ve Institut français Türkiye’nin İstanbul şubesiyle birlikte Berlin üzerine düzenliyor olmaktan ötürü büyük mutluluk duyduğunu” söyleyerek etkinlik ortaklarına, küratöre ve seyircilere ortaklarına ve seyircilere teşekkür etti.

Volker’in açılış konuşmasının ardından ilk gösterimde Alman yönetmen Wolfgang Becker’in Elveda Lenin! (2003) adlı filmi seyirciyle buluştu. Koş Lola Koş (Tom Tykwer, 1998), Victoria (Sebastian Schipper, 2015) ve Berlin Almanya’dadır (Hannes Stöhr, 2001) ise etkinliğin ilk hafta sonunda gösterilen diğer filmlerdi.

Sinema ve Şehir Hafızası Serisi, kültürel hafızanın mekanları olarak dünya şehirlerine odaklanıyor ve ele aldığı şehirlerin geçmişini ve bugününü kameranın tanıklığı ile sunmayı amaçlıyor. Seri kapsamındaki her film gösterimi etkinliği, farklı bir şehrin meydanlarını, caddelerini, sokaklarını, anıtlarını, kamusal ve özel alanlarını sahne edinen ve o şehirde yaşayan insanların deneyimlerini görselleştiren bir film seçkisinden oluşacak.

Serinin “Filmlerdeki Berlin” başlıklı ilk etkinliğinde 7 film orijinal dilinde Türkçe altyazılı olarak 10-11 ve 17-18 Ekim tarihlerinde her gün iki seans halinde seyircilerle buluşuyor. Etkinlik kapsamında bu Cumartesi ve Pazar seyirciyle buluşacak olan film gösterim programı ise şöyle:

17.10.2020, Cumartesi

12:00 - Sonsuz Gece (Will Tremper, 1963)

15:00 - Berlin: Büyük Bir Şehrin Senfonisi (Walter Ruttmann, 1927)

18.10.2020, Pazar

12:00 - Sonnenallee (Leander Haußmann, 1999)

15:00 - Elveda Lenin! (Wolfgang Becker, 2003)

Toplamda 8 seans sürecek olan “Filmlerdeki Berlin”, Elveda Lenin!’in tekrar gösterimiyle sona erecek. Ücretsiz olarak düzenlenen film gösterimleri, Covid-19 pandemi kurallarına uygun bir yerleşim düzeniyle ve sınırlı sayıda seyirciyle gerçekleştirilecek. Etkinlik boyunca salona girişlerde ateş ölçümü yapılacak, hijyen noktaları hazır bulundurulacak ve seyircilerin film gösterimleri süresince maske takması zorunlu olacak. Film gösterimlerine katılmak isteyen seyircilerin her film için önceden www.goethe.de/istanbul veya www.ifturquie.org adresine giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor.