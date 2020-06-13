13.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Filmmor’da çevrimiçi 38 film
18. Uluslararası Filmmor Kadın Filmleri Festivali, dünyanın her yanından filmler, paneller, forumlar ve söyleşilerle çevrimiçi olarak başladı.
Festivalde bu yıl Hak Odaklı Sinema bölümünün yanında Kadınların Sineması, Bedenimiz Bizimdir, Cins-iyet-ler, Feminist Kadraj, Feminist Bellek ve Film-i Takip bölümlerinde onlarca ülkeden 38 film izleyiciyle buluşacak. Festivali takip etmek için ilk yapılması gereken www.filmmor.org adresinden ücretsiz olarak kayıt oluşturmak. Hesap aktif olduktan sonra websitesi üzerinden filmlere ve etkinliklere kayıt kaptırmak mümkün. 22 Haziran’a kadar sürecek olan festivalde tüm etkinlikler ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.
Damada büyük şok! Evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendiSon dakika haberine göre amcasının kızı Sibel Çetin'le evlilik yapan Emrah Çetin, Esra Erol'un programında söyledikleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Emrah Çetin, eşinin 8 aylık hamile olduğunu gerdek gecesinde öğrendiğini iddia etti.