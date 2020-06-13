Filmmor’da çevrimiçi 38 film

Festivalde bu yıl Hak Odaklı Sinema bölümünün yanında Kadınların Sineması, Bedenimiz Bizimdir, Cins-iyet-ler, Feminist Kadraj, Feminist Bellek ve Film-i Takip bölümlerinde onlarca ülkeden 38 film izleyiciyle buluşacak. Festivali takip etmek için ilk yapılması gereken www.filmmor.org adresinden ücretsiz olarak kayıt oluşturmak. Hesap aktif olduktan sonra websitesi üzerinden filmlere ve etkinliklere kayıt kaptırmak mümkün. 22 Haziran’a kadar sürecek olan festivalde tüm etkinlikler ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.