Fotoğraflarla hastanelere bağış

Artnet’te yer alan habere göre “Pictures for Elmhurst” başlıklı girişimde aralarında Jack Pierson, Tyler Mitchell, Peter Sutherland ve Frah Al Qasimi’nin de yer aldığı New York’ta yaşayan 96 fotoğrafçı çektikleri fotoğrafları 150 dolara satmaya başladı. 20 Nisan tarihine kadar sürecek satıştan elde edilen gelirle Elmhurst Hastanesi’ne maske, hastane kıyafeti, koruyucu gözlük gibi ekipmanlar alınacak. Fotoğraflar, www.picturesforelmhurst.com adlı internet sitesinden satın alınabiliyor. Fotoğraf baskıları ise Brooklyn merkezli ve baskı hizmetleri veren Griffin Editions tarafından salgın sonrasında teslim edilecek.