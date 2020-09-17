Fotoğrafta yeni keşifler

Fotoğrafı evrensel bir dil olarak benimseyen festival, çok sesli, multidisipliner yapısıyla farklı bir tartışma ve buluşma platformu yaratmayı amaçlıyor.

Tanınmış isimler

10 gün boyunca devam edecek ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları, HP ve Jotun’un destekleri ile gerçekleşecek festival, İstanbullulara yeni keşif rotaları da sunacak.

Eserleri, New York Metropolitan Müzesi, SF Moma gibi pek çok koleksiyonda yer alan İsrailli fotoğrafçı Michal Cheblin, cüretkar ve şaşırtıcı işleri ile tanınan Ouka Leele, minimalist dünyalar yaratmasıyla adından söz ettiren Clemens Ascher, dijital çağın fotoğrafçısı Julia Hetta, geniş bir dekor içine yerleştirdiği karakterleri ile bilinen Hollandalı fotoğrafçı Ellen Kooi, ilhamını insanlardan alan işlerinde ahenk ve dengenin uyumu üzerinde duran Mária Svarbová, performans, video, enstalasyon, animasyon, resim, çizim ve heykel alanlarında eserler üreten Rus topluluk AES+F programda yer alan isimlerden bazıları.