Gancelli’den Türkçe Rock’a yeni nefes

Demir bahçe kapısı anlamına gelen Gancelli; Ufuk Aydoğan (vocal-gitar), Mert Taluğ (elektro gitar), Osman İbrahim Şen (bas gitar), Mehmet İzbul (klavye) ve Can Kelik (davul) den oluşuyor.

Sözleri Ufuk Aydoğan’a müziği Gancelli’ye ait ‘Yeni Bir Dünya’nın kaydı Re-Chord stüdyosunda, mix ve mastering’i Emre Yazgın tarafından hazırlandı.

Tadilat süreci devam eden Girne Müzesi’nde Ali Fakıoğlu yönetmenliğinde çekilen video klipte grubun performans görüntülerinin yanı sıra; Neva Şen, Hatice Mavideniz (Best Model of North Cyprus Birincisi), Oya Kutsal, Meral Kutsal ve Derman Atik’da (Çatalaköy ve Girne Belediyesi Sanay Yönetmeni) rol adı.

Söz: Ufuk AYDOĞAN

Müzik: GANCELLİ

Vokal: Ufuk AYDOĞAN

Klavye: Mehmet İZBUL

Bas Gitar: Osman İbrahim ŞEN

Elektro Gitar: Mert TALUĞ

Bateri: Can KELİK

Ses Kayıt: Re-Chord Studio

Mixing & Mastering: Emre YAZGIN

Görüntü Yönetmeni: Murat AYKUT

Klip Yönetmeni: Ali FAKIOĞLU