MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Gancelli’den Türkçe Rock’a yeni nefes
ABONE OL
27.04.2020 - 18:52 |

Gancelli’den Türkçe Rock’a yeni nefes

Kıbrıs’ta 2014 yılında kurulan rock müzik grubu Gancelli, Re-Chord etiketli yeni single’ı ‘Yeni Bir Dünya’yı tüm dijital müzik platformlarında yayımladı.

Gancelli’den Türkçe Rock’a yeni nefes

Demir bahçe kapısı anlamına gelen Gancelli; Ufuk Aydoğan (vocal-gitar), Mert Taluğ (elektro gitar), Osman İbrahim Şen (bas gitar), Mehmet İzbul (klavye) ve Can Kelik (davul) den oluşuyor.

Sözleri Ufuk Aydoğan’a müziği Gancelli’ye ait ‘Yeni Bir Dünya’nın kaydı Re-Chord stüdyosunda, mix ve mastering’i Emre Yazgın tarafından hazırlandı.

Tadilat süreci devam eden Girne Müzesi’nde Ali Fakıoğlu yönetmenliğinde çekilen video klipte grubun performans görüntülerinin yanı sıra; Neva Şen, Hatice Mavideniz (Best Model of North Cyprus Birincisi), Oya Kutsal, Meral Kutsal ve Derman Atik’da (Çatalaköy ve Girne Belediyesi Sanay Yönetmeni) rol adı.

Söz: Ufuk AYDOĞAN

Müzik: GANCELLİ

Vokal: Ufuk AYDOĞAN

Klavye: Mehmet İZBUL

Bas Gitar: Osman İbrahim ŞEN

Elektro Gitar: Mert TALUĞ

Bateri: Can KELİK

Ses Kayıt: Re-Chord Studio

Mixing & Mastering: Emre YAZGIN

Görüntü Yönetmeni: Murat AYKUT

Klip Yönetmeni: Ali FAKIOĞLU

Coronayı yenen hemşire penguen dansı ile taburcu olduSamsun’da coronayı yenen yoğun bakım hemşiresi penguen dansı ile taburcu oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

1-2-3 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Bu hafta kaç gün sokağa çıkma yasağı olacak?

1-2-3 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Bu hafta kaç gün sokağa çıkma yasağı olacak?

Memur, işçi bütün çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Memur, işçi bütün çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan sonrası okullar açılacak mı?

Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan sonrası okullar açılacak mı?

Sıradaki Haber