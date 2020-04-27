Gancelli’den Türkçe Rock’a yeni nefes

Demir bahçe kapısı anlamına gelen Gancelli; Ufuk Aydoğan (vocal-gitar), Mert Taluğ (elektro gitar), Osman İbrahim Şen (bas gitar), Mehmet İzbul (klavye) ve Can Kelik (davul) den oluşuyor.
Sözleri Ufuk Aydoğan’a müziği Gancelli’ye ait ‘Yeni Bir Dünya’nın kaydı Re-Chord stüdyosunda, mix ve mastering’i Emre Yazgın tarafından hazırlandı.
Tadilat süreci devam eden Girne Müzesi’nde Ali Fakıoğlu yönetmenliğinde çekilen video klipte grubun performans görüntülerinin yanı sıra; Neva Şen, Hatice Mavideniz (Best Model of North Cyprus Birincisi), Oya Kutsal, Meral Kutsal ve Derman Atik’da (Çatalaköy ve Girne Belediyesi Sanay Yönetmeni) rol adı.
Söz: Ufuk AYDOĞAN
Müzik: GANCELLİ
Vokal: Ufuk AYDOĞAN
Klavye: Mehmet İZBUL
Bas Gitar: Osman İbrahim ŞEN
Elektro Gitar: Mert TALUĞ
Bateri: Can KELİK
Ses Kayıt: Re-Chord Studio
Mixing & Mastering: Emre YAZGIN
Görüntü Yönetmeni: Murat AYKUT
Klip Yönetmeni: Ali FAKIOĞLU