Gedik Sanat’tan ‘Dönüşüm’

Franz Kafka’nın “Dönüşüm” romanının kahramanı Gregor Samsa’nın başkalaşım hikayesini anlatacak olan performans; müzik ile heykelin eş zamanlı sunumuna sahne olacak. Besteciler Didem Coşkunseven ve Mehmet Ali Uzunselvi tarafından yaratılan müziklere performans sanatçısı ve heykeltıraş Asaf Erdemli dans ve heykel performanslarıyla hayat verecek. Hurda ve metal konusunda dönüşüm projeleri gerçekleştiren, doğaya ve çevreye saygılı üretimleriyle dikkatleri üzerine çeken; Cermodern, Louvre Müzesi başta olmak üzere birçok uluslararası festival ve projede yer alan Asaf Erdemli Ge Ka Kaynak makinasıyla metalin kaynaşmasının büyüsüyle Gregor Samsa’nın dönüşen halini bir heykel olarak yaratacak. Gedik Sanat’ın üçüncü dijital projesi Dönüşüm “ The Metamorphosis” bünyesinde gerçekleşecek performans, Gedik Sanat Sosyal Medya Hesaplarından 30 Eylül tarihinde saat 18.00’da yayınlanacak. “Birleştirir, Sanat için” mottosuyla farklı disiplinleri bir araya getirerek projeler üreten Gedik Sanat, bu projeyle edebiyat, felsefe, müzik ve heykel alanlarını birleştirmeyi hedefliyor.

