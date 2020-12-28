Geleceğin playlistlerinde şarkılar 2 dakika olacak

Açıklamada, “Gelecek 10 yılın sonunda, ortalama bir şarkının maksimum iki dakika olacağı tahmin ediliyor ve bu da eski üç dakikalık pop şarkısı klişesini bir kenara bırakıyor” ifadeleri kullanıldı.

Daily Mail’in haberine göre söz konusu çalışmadaki verilere bakıldığında 2030 yılında hit şarkıların azalan dikkat sürelerine ayak uydurmak adına çok daha kısa olacağı öngörüsünde bulunuldu. Araştırmanın bulgularına göre Y kuşağının neredeyse 4’te birinin, kısmen koronavirüs tecridinden dolayı bu yıl, günde fazladan 5 saat müzik dinlediği ortaya çıktı. Spotify’da en çok dinlenen 10 şarkının yüzde 80’i 4 dakikadan kısa sürerken, Birleşik Krallık merkezli plak şirketi Ostereo’nun geçen yıl yaptığı bir araştırma, bir numaralı şarkının uzunluğunun son 20 yılda neredeyse 5’te bir oranında azaldığını ortaya koymuştu.