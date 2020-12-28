Geleceğin playlistlerinde şarkılar 2 dakika olacak
Milenyumdan bu yana insanların ortalama dikkat süresinin yüzde 33 oranında düşmesi nedeniyle gelecekte pop şarkıların daha da kısa olacağı öngörülüyor. Teknoloji firması Samsung, Londra merkezli The Future Laboratory ile gerçekleştirdiği araştırmayla ilgili paylaşımında, müzik tutkunları için dikkat aralığının son 20 yılda 12 saniyeden 8 saniyeye düştüğünü ve “şarkı atlama kültürünün” arttığını kaydetti.
Açıklamada, “Gelecek 10 yılın sonunda, ortalama bir şarkının maksimum iki dakika olacağı tahmin ediliyor ve bu da eski üç dakikalık pop şarkısı klişesini bir kenara bırakıyor” ifadeleri kullanıldı.
Daily Mail’in haberine göre söz konusu çalışmadaki verilere bakıldığında 2030 yılında hit şarkıların azalan dikkat sürelerine ayak uydurmak adına çok daha kısa olacağı öngörüsünde bulunuldu. Araştırmanın bulgularına göre Y kuşağının neredeyse 4’te birinin, kısmen koronavirüs tecridinden dolayı bu yıl, günde fazladan 5 saat müzik dinlediği ortaya çıktı. Spotify’da en çok dinlenen 10 şarkının yüzde 80’i 4 dakikadan kısa sürerken, Birleşik Krallık merkezli plak şirketi Ostereo’nun geçen yıl yaptığı bir araştırma, bir numaralı şarkının uzunluğunun son 20 yılda neredeyse 5’te bir oranında azaldığını ortaya koymuştu.