Geleneksel tekniklerle çağdaş dokunuşlar

Brandcom Group’un Türkiye tasarım mirasını sürdürme misyonu üzerine kurduğu yeni markası IZZ; geleneksel tekniklerle, kültürel çizgileri yorumlayarak, kurumların kimliğine özgü tasarımlar gerçekleştiriyor. Türkiye’nin tarihsel ve kültürel varlığı ile birlikte markalarının da dünyaya taşınabilmesini benimseyen grup, yeni markasında Esmer Erdem ile iş birliği yaparak özel ürünlere imza atıyor. Disiplinler arası kültür ve sanat projeleri geliştiren IZZ; sergiler, müzeler ve kurumların ihtiyaç duyduğu tüm markalaşma sürecini yürütebilecek bir altyapıya da sahip.

Birbirinden farklı IZZ ürünleri için markanın Etiler’deki showroomu ziyaret edebildiği gibi web sitesi üzerinden koleksiyonlara ulaşılabiliyor.