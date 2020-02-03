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03.02.2020 - 16:58 |

Geleneksel tekniklerle çağdaş dokunuşlar

IZZ geleneksel teknikleri çağdaş tasarım anlayışıyla yorumluyor. Grup, ünlü tasarım yöneticisi Esmer Erdem ile hayata geçirdiği IZZ markasıyla özel ürünler tasarlıyor. Hedef, Türkiye’nin kültürle varlıklarının güçlü markalar ile dünyaya taşınması.

Geleneksel tekniklerle çağdaş dokunuşlar

Brandcom Group’un Türkiye tasarım mirasını sürdürme misyonu üzerine kurduğu yeni markası IZZ; geleneksel tekniklerle, kültürel çizgileri yorumlayarak, kurumların kimliğine özgü tasarımlar gerçekleştiriyor. Türkiye’nin tarihsel ve kültürel varlığı ile birlikte markalarının da dünyaya taşınabilmesini benimseyen grup, yeni markasında Esmer Erdem ile iş birliği yaparak özel ürünlere imza atıyor. Disiplinler arası kültür ve sanat projeleri geliştiren IZZ; sergiler, müzeler ve kurumların ihtiyaç duyduğu tüm markalaşma sürecini yürütebilecek bir altyapıya da sahip. 

Birbirinden farklı IZZ ürünleri için markanın Etiler’deki showroomu ziyaret edebildiği gibi web sitesi üzerinden koleksiyonlara ulaşılabiliyor.

Geleneksel tekniklerle çağdaş dokunuşlar

    Yayın balığını görenler dönüp tekrar baktıMANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir balıkçıda satılan dev yayın balığını gören, dönüp bir daha baktı. 100 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki yayın balığı, kilogramı 30 liradan satıldı.
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