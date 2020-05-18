MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Gençlik ve Spor Bayramı’na Özel Hip-Hop Atölyesi!
ABONE OL
18.05.2020 - 13:17 |

Gençlik ve Spor Bayramı’na Özel Hip-Hop Atölyesi!

Pera Öğrenme, Gençlik ve Spor Bayramı’nı eğlenceli bir Hip-Hop atölyesiyle kutluyor. Gençlerin yakın takibindeki popüler dans stüdyosu Dansfabrika tarafından hazırlanan atölyenin videosu, 19 Mayıs’ta müzenin YouTube kanalında yayınlanacak.

Gençlik ve Spor Bayramı’na Özel Hip-Hop Atölyesi!

Pera Öğrenme, özel günleri sıra dışı etkinlik alternatifleriyle kutlamaya devam ediyor. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Pera Müzesi Youtube kanalında yayınlanacak atölye videosunu izleyen gençler, Dansfabrika eğitmenlerinden Ömer Yeşilbaş eşliğinde, Hip-Hop koreografisinin inceliklerini öğrenecek. Atölyedeki hareketler, 13 yaş ve üzeri herkesin uygulayabileceği şekilde hazırlandı.

Yarım yüzyıldır gençlerin ve genç kalanların gözdesi

1970'li yılların sonunda Amerika'da kötü koşullarda yaşayan siyahi azınlıkların gündemden uzaklaşmak ve eğlenmek için oluşturduğu bir kültür ve yaşam tarzı olarak ortaya çıkan Hip-Hop, günümüzde en beğenilen dans türlerinin başında geliyor. Popping, Locking, Breaking, House Dans, Street Jazz gibi stilleri içinde barındıran bu popüler dans türü, keyifli bir hobi olmanın ötesinde, pek çok sanat dalına da ilham veriyor ve onları farklı bir boyuta taşıyor.


Bu hareketli atölyenin ardından gençler, öğrendikleri dans figürlerini sosyal medyada #PeraÖğrenme ve #PeraGenç etiketlerini kullanarak paylaşabilirler.

İstanbul Boğazı'nda görsel şölen! Yunuslar dans edercesine yüzdüYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalması ile yunuslar İstanbul Boğazı’nda daha sık görülmeye başladı. İstanbul Boğazı'nın tadını çıkaran sevimli yunuslar, drone ile görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

74 yaşında corona virüsü 2 kez yendi

74 yaşında corona virüsü 2 kez yendi

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Osmaniye'de yakalanan El Kaide üyesi tutuklandı

Osmaniye'de yakalanan El Kaide üyesi tutuklandı

Sıradaki Haber