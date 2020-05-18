Gençlik ve Spor Bayramı’na Özel Hip-Hop Atölyesi!

Pera Öğrenme, özel günleri sıra dışı etkinlik alternatifleriyle kutlamaya devam ediyor. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Pera Müzesi Youtube kanalında yayınlanacak atölye videosunu izleyen gençler, Dansfabrika eğitmenlerinden Ömer Yeşilbaş eşliğinde, Hip-Hop koreografisinin inceliklerini öğrenecek. Atölyedeki hareketler, 13 yaş ve üzeri herkesin uygulayabileceği şekilde hazırlandı.





Yarım yüzyıldır gençlerin ve genç kalanların gözdesi

1970'li yılların sonunda Amerika'da kötü koşullarda yaşayan siyahi azınlıkların gündemden uzaklaşmak ve eğlenmek için oluşturduğu bir kültür ve yaşam tarzı olarak ortaya çıkan Hip-Hop, günümüzde en beğenilen dans türlerinin başında geliyor. Popping, Locking, Breaking, House Dans, Street Jazz gibi stilleri içinde barındıran bu popüler dans türü, keyifli bir hobi olmanın ötesinde, pek çok sanat dalına da ilham veriyor ve onları farklı bir boyuta taşıyor.



Bu hareketli atölyenin ardından gençler, öğrendikleri dans figürlerini sosyal medyada #PeraÖğrenme ve #PeraGenç etiketlerini kullanarak paylaşabilirler.