‘Gergedanlar’ ziyaretçilerini bekliyor

Sanatçı Özge Günaydın ’ın bugünlerde yaşadığımız kaotik sürece aylar öncesinden işaret ettiği, dünya’nın 6’ıncı büyük kitlesel yok oluşunu, soyu tükenen gergedanlar üzerinden işlediği kişisel sergisi “Rhinos Back in Town” un küratörü Denizhan Özer , sanat yönetmeni ise Ayça Okay.

Müziklerini Fransız besteci ve prodüktör Charles Mondon’un yaptığı “Rhinos Back in Town” sergisi; resim, heykel, dijital art, enstalasyon, video art ve görüntü yönetmenliği Ersan Bayraktar’a ait bir belgeselden oluşuyor. Bu kapsamlı serginin en büyük özelliği ise konukların 5 duyusuna da hitap edecek olması. İzleyicilerin göreceği, duyacağı, dokunacağı, koklayacağı ve hatta tadacağı bir tasarım olarak düşünülen proje; bilinçaltımızda tahribata yol açan modern hayatın yarattığı olumsuz duruma sanatın evrensel dili ile dikkat çekmeyi hedefliyor. Proje ayrıca; ilk kez kendine has özel bir kokusu olan bir sergi olarak da benzerlerinden ayrılıyor. Kokunun medeniyetler üzerindeki önemi gibi araştırmalar yapan, Koku Kültürü Derneği’nin kurucusu Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül tarafından tasarlanan sergi kokusu galeriyi ziyaret edenleri eski zamanların kırsal alanlarına götürecek.