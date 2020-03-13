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13.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Göbeklitepe arkeoloğu Schmidt’in evi kiralık

Göbeklitepe’deki kazıları yürüten Schmidt’in evi, ölümünün ardından eşi tarafından anı evine dönüştürülmüştü. Bu hafıza mekânı, geceliği 400 liraya airbnb üzerinden artık kiralanabiliyor

Göbeklitepe arkeoloğu Schmidt’in evi kiralık

Göbeklitepe’de gerçekleştirilen ve insanlık tarihine ilişkin yerleşik bilgilerde önemli değişikliklere yol açan kazı çalışmalarını yürütren Alman bilim insanı Klaus Schmidt’in eşi, arkeolog Çiğdem Köksal Schmidt dün yaptığı bir duyuru ile Şanlıurfa’daki anı evlerinin Airbnb üzerinden kiralanabileceğini açıkladı.

Schmidt, “200 yaşında avlulu taş evimizin bir odası, üç adet tek kişilik yatak ile zaman zaman konaklamak için uygun olacak. Burası özel, hatıralarla dolu bir mekan. 20 yıl boyunca Göbeklitepe kazı ekibi ile birlikte burada konakladık. Artık Klaus Schmidt Anı Evi adı ile sergi ve konferansların yapıldığı bir buluşma mekanı. Özel bir yerde, tek misafir olarak kalmak istiyorsanız ve eski taş evlerin sessiz atmosferini ve mütevazı şartlarını lüks otellere tercih ediyorsanız doğru adrestesiniz” dedi.

Göbeklitepe arkeoloğu Schmidt’in evi kiralık

Günlük kirası ise 400 lira olan taş ev, Şanlıurfa’da Selahattin Eyyubi Camii’nin hemen yakınlarında. Klaus Schmidt’in ölümünden sonra Çiğdem Köksal Schmidt tarafından, onun hatırasını yaşatmak için anı evine dönüştürülen bu taş konakta dokuz oda bulunuyor. Bu odaların bazılarında Göbeklitepe’deki kazılara ilişkin haberlerin çıktığı uluslararası dergilerin kapaklarının yer aldığı büyük boy çerçeveler bazılarında ise Göbeklitepe’deki figürlerin resimleri yer alıyor. Arkeoloji sohbetlerine, atölyelere ev sahipliği yapan bu ev, Göbeklitepe’nin tanıtılması için de önemli mekânlardan biri.

Göbeklitepe arkeoloğu Schmidt’in evi kiralık

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