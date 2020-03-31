Gökhan Türkmen EvdeÇalacak

Müzikle insanlar arasındaki mesafeyi kaldırmak için Red Bull’un resmi instagram hesabı üzerinde başlatılan Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin gelecek konuğu Gökhan Türkmen olacak. Serinin 1 Nisan Çarşamba akşamki konuğu olarak ağırlanacak olan Türkmen en sevilen şarkılarını seslendirecek.

3 Nisan’da rock müziğin yükselen ismi The Ringo Jets, 8 Nisan tarihinde ise Eda Baba olacak. 10 Nisan’da ise Gülinler mikrofonu teslim alacak. Her performans yayınlandığı akşam saat 21.30’da gerçekleşecek.