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31.03.2020 - 12:01 |

Gökhan Türkmen "EvdeÇal"acak

Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin 1 Nisan'daki konuğu Gökhan Türkmen olacak.

Gökhan Türkmen "EvdeÇal"acak

Müzikle insanlar arasındaki mesafeyi kaldırmak için Red Bull’un resmi instagram hesabı üzerinde başlatılan Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin gelecek konuğu Gökhan Türkmen olacak. Serinin 1 Nisan Çarşamba akşamki konuğu olarak ağırlanacak olan Türkmen en sevilen şarkılarını seslendirecek.

3 Nisan’da rock müziğin yükselen ismi The Ringo Jets, 8 Nisan tarihinde ise Eda Baba olacak. 10 Nisan’da ise Gülinler mikrofonu teslim alacak. Her performans yayınlandığı akşam saat 21.30’da gerçekleşecek.

Gökhan Türkmen EvdeÇalacak

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