Gökhan Türkmen EvdeÇalacak

31.03.2020 - 12:01 |
Gökhan Türkmen "EvdeÇal"acak
Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin 1 Nisan'daki konuğu Gökhan Türkmen olacak.
Müzikle insanlar arasındaki mesafeyi kaldırmak için Red Bull’un resmi instagram hesabı üzerinde başlatılan Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin gelecek konuğu Gökhan Türkmen olacak. Serinin 1 Nisan Çarşamba akşamki konuğu olarak ağırlanacak olan Türkmen en sevilen şarkılarını seslendirecek.
3 Nisan’da rock müziğin yükselen ismi The Ringo Jets, 8 Nisan tarihinde ise Eda Baba olacak. 10 Nisan’da ise Gülinler mikrofonu teslim alacak. Her performans yayınlandığı akşam saat 21.30’da gerçekleşecek.
İlçeye inen dağ keçilerini görüntüledi, sözleri gülümsettiERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde, koronavirüs nedeniyle vatandaşların evlerinde kalmasının ardından dağ keçileri ilçe yakınlarına kadar indi. Rehber ve fotoğrafçı Şevket Gültekin ilçeye inen dağ keçilerini görüntüledi. Gültekin'in dağ keçilerine seslenmesi gülümsetti.