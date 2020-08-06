MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Gökhan Türkmen'den yeni şarkı
ABONE OL
06.08.2020 - 17:26 |

Gökhan Türkmen'den yeni şarkı

Gökhan Türkmen’in yeni şarkısı “Deli” dinamik klibiyle birlikte 6 Ağustos’ta tüm dijital platformlarda yerini aldı. Klibinde dansıyla dikkat çeken sanatçı, sosyal medya hesabından müzikseverlere dans videosuyla meydan okuyarak “Deli”likte de sınır tanımıyor ve Instagram “Deli” filtresi ile de albüm kapağında selfie olanağı sağlıyor.

Gökhan Türkmen'den yeni şarkı

Pandemi sürecine ufak bir mola vererek eğlenceli bir yaz sunan Gökhan Türkmen, ünlü prodüktör ve müzisyen Genco Arı ile yaptığı yaz şarkısı Deli” ile GTR Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda ve klibiyle Youtube’da yerini aldı. Söz ve Müziği Gökhan Türkmen ve Mert Carim’e ait olan “Deli” parçasının prodüktörlüğünü Gökhan Türkmen ve Genco Arı üstlendi. Düzenlemesini Genco Arı’nın yaptığı parçanın kayıtları GTR Deneyevi ve Genco Arı Production Studio’da tamamlandı.

 Dünya’da son dönemlerin yeni trendi, Türkiye’de de yerini alacak olan vintage pop ve disco tarzını kendi dilinde ve tarzında samimi yorumlayan Gökhan Türkmen, müzikseverleri yazın sıcağında coşkuya davet ediyor.

 

Rengarenk Klip: “Deli”

#delidancechallange #selambendeli akımı! Dahası “Deli” filtresi!

 Gökhan Türkmen müzikseverleri yazın ritmine davet ederken, klipte eğlenceli, renkli, hareketli ve kıpır kıpır dans sahneleriyle “Deli”nin enerjisini ekranlara yansıtıyor. İstanbul’da bir günde tamamlanan klibin yönetmenliğini Murat Joker üstlenirken görüntü yönetmeni Varol Şahin, stil danışmanı ise Görkem Öden oldu.  

 Gökhan Türkmen, “deli”likte sınır tanımıyor; klibin yanınlanmasıyla birlikte paylaştığı dans videosu #delidancechallange #selambendeli etiketleriyle müzikseverlere meydan okuyor. Instagram hikayelerinde yer alan yeni “Deli” filtresi ise Morespace tasarımı olan albüm kapağıyla kullanıcılara selfie olanağı sağlıyor.

Bu da 'Koronasiklet'Adana'da gösteri ve filmler için özel üretim bisiklet tasarımı yapan Yaşar Demir, koronavirüs salgınından korunmak için 'Korosiklet' adını verdiği 3 metre boyunda sosyal mesafe kurallarına uygun bisiklet imal etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bodrum'da plajlarda corona virüs denetimi

Bodrum'da plajlarda corona virüs denetimi

Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

3 renkteki dumanların anlamı ne?

3 renkteki dumanların anlamı ne?

Cuma mesajları 2020 | 7 Ağustos Cuma gününe özel en anlamlı mesajlar: Kısa - uzun, resimli, yazılı, dualı seçenekler

Cuma mesajları 2020 | 7 Ağustos Cuma gününe özel en anlamlı mesajlar: Kısa - uzun, resimli, yazılı, dualı seçenekler

Sıradaki Haber