MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Gombrich'in kaleminden gölgelerin tasviri
ABONE OL
04.06.2020 - 13:02 |

Gombrich'in kaleminden gölgelerin tasviri

Sanat tarihçisi, eleştirmen ve kuramcı E. H. Gombrich’in kaleminden Gölgeler: Düşen Gölgenin Batı Sanatında Tasviri Everest Yayınları’ndan çıktı. E. H. Gombrich, Kitaplarıyla sanat tarihini popülerleştirdi ve insanların sanatla tanışmasında da önemli bir rol oynadı. Ciltli baskısının yanı sıra içerisindeki renkli illüstrasyonları ile Gölgeler’i elinizden düşüremeyeceksiniz.

Gombrich'in kaleminden gölgelerin tasviri

Sanatta gölgelere ışığın etkisini artırmak ve objelerin biçimlerini belirginleştirmek amacıyla sık sık başvurulmuştur. Gölgeler, betimlenen sahnenin atmosferini belirlemeye yardımcı olabilir ve resmedilen alanın dışında kalan öğelerin varlığını açığa çıkarmak amacıyla kullanılabilir. Dünyanın en önemli sanat tarihçilerinden E.H. Gombrich, ilk kez National Gallery’de düzenlenen bir sergi vesilesiyle yayınlanan bu ilginç kitapta Batı sanatında gölgelerin izini sürüyor. Gombrich mitler, efsaneler ve felsefede gölge kavramının muğlak doğasına değinirken; ışığın kaynağının yeri, aydınlanan objenin biçimi, gölgenin düştüğü yüzey ve izleyicinin pozisyonu gibi belirleyici unsurları da ayrıntılı biçimde inceliyor. Gombrich Rönesans’tan 17. yüzyıla kadar sanatçıların gölgeleri nasıl betimlediğini –ya da bazen nasıl görmezden geldiğini– Caravaggio, Rembrandt, da Vinci gibi ressamların eserleriyle örneklendiriyor. Ayrıca takip eden yıllarda Romantik, İzlenimci ve Gerçeküstücü sanatçıların resimlerinde gölgeleri gerçekçilik ya da dramatiklik illüzyonu yaratmak amacıyla nasıl kullandıklarını anlatıyor.

 

Gölgeler, renkli illüstrasyonlar içeren özel bir baskıyla sanatseverlerle buluşuyor.

Ebru Polat'tan tavsiyerler! "Kocalarınızı elinizden alırlar"Instagram paylaşımları olay olan ünlü şarkıcı, yaklaşık 500 bin izlenen görüntüsü ile sosyal medyayı salladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Kaplıca, sauna, jakuzi ve kapalı havuzlara yönelik Kovid-19 tedbirleri belirlendi

Son dakika! Kaplıca, sauna, jakuzi ve kapalı havuzlara yönelik Kovid-19 tedbirleri belirlendi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

Burak Aydoğan (Sarı Komutan) kimdir, kaç yaşındaydı? Şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan aslen nereliydi?

Burak Aydoğan (Sarı Komutan) kimdir, kaç yaşındaydı? Şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan aslen nereliydi?

Sıradaki Haber