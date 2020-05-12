12.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Google ‘Google’lamadan’ doodle’ladı
Google’ın özel günleri hatırlamak için yaptığı ‘doodle‘ uygulaması dün Tomris Uyar’ın 79. doğum gününü kutladı. Ancak Uyar 15 Mart doğumlu.
Uzun yıllardan bu yana Türkiye’den de önemli isimlerin doğum günlerini ve özel günleri kutlayan Google’ı dün açanlar Türkiye’de öykücülüğün önemli isimlerinden aynı zamanda çevirmen Tomris Uyar’ın 15 Mart olan doğum gününün kutlandığını gördü. Google’dan konuyla ilgili bir açkılama veya düzeltme yapılmadı.
Corona virüsten sıkıldı, salatalık ve havuçtan piyano yaptıEskişehir'de corona virüs sürecinde yaşından dolayı sokağa çıkamayan 7 yaşındaki Ege Yılmaz, bilgisayar programı ve çeşitli teknolojik aletler kullanarak, tuşları havuç ve salatalıklardan oluşan piyano düzeneği tasarladı.