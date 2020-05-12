Google ‘Google’lamadan’ doodle’ladı

Uzun yıllardan bu yana Türkiye’den de önemli isimlerin doğum günlerini ve özel günleri kutlayan Google’ı dün açanlar Türkiye’de öykücülüğün önemli isimlerinden aynı zamanda çevirmen Tomris Uyar’ın 15 Mart olan doğum gününün kutlandığını gördü. Google’dan konuyla ilgili bir açkılama veya düzeltme yapılmadı.