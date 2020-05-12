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12.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Google ‘Google’lamadan’ doodle’ladı

Google’ın özel günleri hatırlamak için yaptığı ‘doodle‘ uygulaması dün Tomris Uyar’ın 79. doğum gününü kutladı. Ancak Uyar 15 Mart doğumlu.

Google ‘Google’lamadan’ doodle’ladı

Uzun yıllardan bu yana Türkiye’den de önemli isimlerin doğum günlerini ve özel günleri kutlayan Google’ı dün açanlar Türkiye’de öykücülüğün önemli isimlerinden aynı zamanda çevirmen Tomris Uyar’ın 15 Mart olan doğum gününün kutlandığını gördü. Google’dan konuyla ilgili bir açkılama veya düzeltme yapılmadı.

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