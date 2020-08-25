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25.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Gözün Menzili’ne takılanlar

Dr. Öğretim Üyesi Özlem Hemiş’in “Gözün Menzili: İslami Coğrafyada Bakışın Serüveni” isimli kitap okurla buluştu. bı VakıfBank Kültür Yayınları tarafından çıkarılan kitapta Hamiş, İslam coğrafyasında bakış, temsil ve sanatsal üretim konularına odaklanan, farklı kâinat tasavvurlarının, toplumların görme ve kavrama üsluplarına etkisini değerlendiriyor.

‘Gözün Menzili’ne takılanlar

Çin’den Orta Asya’ya, İran’dan Osmanlı İmparatorluğu’na uzanan geniş topraklar üzerinde dolaşan Hemiş; Aristoteles, İbn Arabî, Heidegger, Tanpınar, Derrida, Goethe ve Matrakçı Nasuh gibi daha onlarca önemli isimden çeşitli kaynakları bir araya getiriyor. İslami kâinat anlayışının temel dayanakları üzerinden zengin bir çalışma ortaya koyuyor.

Osmanlı minyatürü

Kitabında farklı kâinat tasavvurlarının, toplumların görme ve kavrama üsluplarına etkisini değerlendiren Hemiş; bakış, temsil ve sanatsal üretim konularını anlatırken eski yazıtları, sûrnâmeleri ve minyatürleri inceliyor. Hemiş, tiyatronun Batılı insanlık tarihinde derin bir gelenekten soluklandığının bilgisini veriyor. Ritüellerden filizlenen tiyatronun zamanla dinsel temelinden koptuğunu ve toplum tasavvurundaki tüm değişimleri içeren niteliksel ve niceliksel gelişiminin tarihine işlendiğini belirtiyor.

Hemiş, temsilin ve bakışın sorunsallaştırıldığı bu çalışmasında, inceleme alanı olarak Osmanlı minyatürlerini, bu alanın soy kütüğünü seçtiğini söylüyor.

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