Grammy adaylarında kadınların ayak sesleri

‘Grammy adaylıklarında kadınların yılı’ cümlesini teyit eden kategori ise Yılın Rock Performansı adayları listesi oldu. Listede Fiona Apple, Big Thief, Phoebe Bridgers, Haim, Brittany Howard, Grace Potter bulunuyor. Ayrıca Meryl Streep ve Renee Zelweger da rol aldıkları filmlerdeki seslendirdikleri şarkılar için birer adaylık elde ettiler.



