MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Grammy adaylarında kadınların ayak sesleri
ABONE OL
26.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Grammy adaylarında kadınların ayak sesleri

Amerika’nın en önemli müzik ödüllerinden Grammy’nin adayları dün gece açıklandı. Beyoncé bugüne dek Grammy tarihinde en fazla aday olan kadın sanatçı unvanını alırken, dokuz dalda aday gösterildi ve Grammy’ye şimdiden imzasını attı. Onu Dua Lipa, Taylor Swift ile rap şarkıcısı Roddy Ricch altı dalda aday gösterilerek takip etti. Yılın grubu BTS ilk kez Grammy’ye aday oldu.

Grammy adaylarında kadınların ayak sesleri

Grammy adaylıklarında kadınların yılı’ cümlesini teyit eden kategori ise Yılın Rock Performansı adayları listesi oldu. Listede Fiona Apple, Big Thief, Phoebe Bridgers, Haim, Brittany Howard, Grace Potter bulunuyor. Ayrıca Meryl Streep ve Renee Zelweger da rol aldıkları filmlerdeki seslendirdikleri şarkılar için birer adaylık elde ettiler.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ÖSYM SONUÇ EKRANI TIKLA: KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı 2020? KPSS önlisans sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak, ne zaman belli olacak?

ÖSYM SONUÇ EKRANI TIKLA: KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı 2020? KPSS önlisans sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak, ne zaman belli olacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

Son dakika... Doktor hesabından sapık çıktı! Bende zeka geriliği var

Son dakika... Doktor hesabından sapık çıktı! Bende zeka geriliği var

Sıradaki Haber