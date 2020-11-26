26.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Grammy adaylarında kadınların ayak sesleri
Amerika’nın en önemli müzik ödüllerinden Grammy’nin adayları dün gece açıklandı. Beyoncé bugüne dek Grammy tarihinde en fazla aday olan kadın sanatçı unvanını alırken, dokuz dalda aday gösterildi ve Grammy’ye şimdiden imzasını attı. Onu Dua Lipa, Taylor Swift ile rap şarkıcısı Roddy Ricch altı dalda aday gösterilerek takip etti. Yılın grubu BTS ilk kez Grammy’ye aday oldu.
‘Grammy adaylıklarında kadınların yılı’ cümlesini teyit eden kategori ise Yılın Rock Performansı adayları listesi oldu. Listede Fiona Apple, Big Thief, Phoebe Bridgers, Haim, Brittany Howard, Grace Potter bulunuyor. Ayrıca Meryl Streep ve Renee Zelweger da rol aldıkları filmlerdeki seslendirdikleri şarkılar için birer adaylık elde ettiler.