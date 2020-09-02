Greenwich’in salonuna 3 boyutlu dünya

Secretldn’de yer alan habere göre Jerram’ın bu 3D modeli, İngiliz besteci Dan Jones’ın müziğiyle birlikte izleyici karşısına çıkıyor. Dünyanın uzayda yüzdüğü izlenimini vermek için NASA ile iş birliği yapılan enstalasyon, 6 Eylül tarihine kadar görülebilecek.