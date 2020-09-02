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02.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Greenwich’in salonuna 3 boyutlu dünya

İngiliz sanatçı Luke Jerram, Birleşik Krallık’ta her yıl düzenlenen tiyatro ve sahne sanatları festivali Greenwich+Docklands International Festival’ın bir parçası olarak önceki gün Greenwich’teki The Old Royal Naval College’ın bir salonuna gezegenin ışıklı 3 boyulu modelini yerleştirdi.

Greenwich’in salonuna 3 boyutlu dünya

Secretldn’de yer alan habere göre Jerram’ın bu 3D modeli, İngiliz besteci Dan Jones’ın müziğiyle birlikte izleyici karşısına çıkıyor. Dünyanın uzayda yüzdüğü izlenimini vermek için NASA ile iş birliği yapılan enstalasyon, 6 Eylül tarihine kadar görülebilecek.

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