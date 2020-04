Güçlü bağışıklık müzikten geçiyor

Pittsburgh Post-Gazette’de yer alan habere göre The Annual Research&Review in Biology dergisinin 2019 yılına ait incelemesi de dahil olmak üzere pek çok çalışmada hem müzikle uğraşmanın hem de dinlemenin bağışıklık sistemi üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini buldu. The University of Pittsburgh’dan nörolog Andrew Levin “Kesinlikle müziğin beyin üzerindeki etkisi, endişe ve bağışıklık sistemini de olumlu yönde etkiler” dedi.